La Juventus non si perde d’animo: i bianconeri, infatti, vogliono tentare il tutto e per tutto per Matthjis De Ligt. Il difensore olandese lascerà l’Ajax in estate, ma non è ancora ufficiale la sua prossima destinazione. Il giocatore è corteggiato dal Paris Saint-Germain: il club parigino si è fatto avanti, risultando al momento in pole position. I parenti di De Ligt sono stati visti in Francia, intenti a comprare casa. Tuttavia, la Juve non perde tempo ed è pronta a formulare una nuova convincente offerta. Lo riporta Tuttosport. La battaglia per il giocatore più ricercato d’Europa è pronta ad infiammarsi.