Matthijs de Ligt rischia di trasformarsi nel più grande tormentone dell’estate di mercato. La Juventus si è messa già la scorsa stagione sulle tracce del difensore classe ’99, che piace al Barcellona e nell’ultimo periodo è diventato una priorità anche per il Paris Saint-Germain. Leonardo vuole portarlo all’ombra della Tour Eiffel e ha incontrato Mino Raiola per discutere del possibile trasferimento. Il PSG è in pole, sì, ma secondo Catalunya Radio dal centrale dell’Ajax non è arrivata ancora la risposta definitiva sul futuro. Fonti vicine al giocatore hanno infatti dipinto uno scenario diverso: la famiglia e gli amici intimi avrebbero sconsigliato a De Ligt di scegliere Parigi come prossima destinazione.