Tantanelle prime pagine dei giornali in edicola."Liberazione Inter" titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che esalta la qualificazione agli ottavi della squadra di Inzaghi. Per il Milan invece è "impresa". In spalla spazio dedicato a Maradona nell'anniversario dalla sua scomparsa: "Diego sempre con noi"."Tutti sotto esame" l'apertura del quotidiano torinese, in riferimento alla Juventus, dopo la batosta di Londra. Spazio anche alle milanesi vittoriose in Champions: "Dzegol vai Inter! Messias che Milan". In spalla spazio al Torino: "Rinnovo: Belotti ci pensa" e al Napoli: "Ko e rabbia nel giorno di Diego".