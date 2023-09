Il duello per lo scudetto traè tornato in auge. Le prime quattro giornate di campionato hanno già emesso un chiaro giudizio: le squadre di Inzaghi e Allegri sono quelle che hanno convinto di più, sia in termini di risultati che di compattezza e affidabilità. Nessuna di loro ha ancora subito una sconfitta e occupano i primi due posti della classifica. L'Inter, al momento, guida la classifica con un punteggio perfetto, avendo ottenuto quattro vittorie in altrettante partite. La squadra ha dimostrato il suo potenziale segnando più gol e subendone meno rispetto a tutte le altre squadre. Dopo le prime due vittorie contro Monza e Cagliari, l'Inter ha affrontato squadre più forti come la Fiorentina (4-0) e il Milan (5-1), dimostrando ancora una volta la sua forza, grazie anche alle prestazioni impressionanti della coppia Laurato-Thuram, autori di 7 gol e 4 assist.D'altra parte, la Juventus ha perso solo un punto finora, pareggiando in casa contro il Bologna (1-1), ma poi ha vinto contro Udine (3-0), Empoli (2-0) e ha superato la Lazio (3-1), che aveva concluso al secondo posto nella scorsa stagione. Anche i bianconeri possono contare su una coppia d'attacco letale, Vlahovic e Chiesa, che hanno già realizzato 7 gol e fornito 1 assist in totale. Sebbene siano passate solo quattro giornate, queste prestazioni iniziali suggeriscono che Inter e Juventus stiano puntando seriamente al titolo di campione d'Italia. Entrambe le squadre hanno mantenuto la fiducia nei loro allenatori e hanno mostrato una notevole coesione e solidità in campo, aspetto che nel 2022-23 era mancato sia alla famiglia Zhang che agli Agnelli, con entrambe le squadre che avevano subito numerose sconfitte in campionato.L'ultimo duello per lo scudetto tra Inter e Juventus risale. Nel 2019-20, l'Inter aveva iniziato con 6 vittorie consecutive ma aveva poi subito una sconfitta contro ladi. Nel 2020-21, sotto la guida di, l'Inter aveva dominato il campionato e aveva inflitto una pesante sconfitta alladi, mettendo fine al loro regno di 9 scudetti consecutivi.