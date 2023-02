"Non è mai stato così bene fisicamente", lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa parlando di Vlahovic. Doveroso credergli e giusto quindi aspettarsi una grande prestazione del serbo contro la Salernitana. Si, perché nonostante"Gli serve il gol" ha detto Allegri. Come dargli torto; Vlahovic non segna dal 15 ottobre, quando la sua zampata decise il derby della molte. Poi pochissimi minuti con la Juve a causa della pubalgia. Quasi quattro mesi senza segnare ma tra poche ore ne avrà la possibilità dopo lo spezzone con il Monza e la sfida di Coppa Italia.Per farlo, avrà bisogno anche di una mano dai compagni, in particolare da Filip Kostic, sempre più assistman della squadraprimo gol della stagione per il serbo (contro il Sassuolo all'esordio) arrivò proprio grazie a un passaggio del Fideo. Anche l'unica gioia stagionale in Champions League per Dusan contro il Maccabi fu per merito di Di Maria. In generale, non esiste al mondo probabilmente compagno migliore per un centravanti che deve ritrovare i gol.