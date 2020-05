Tutti pazzi per. Il centrocampista della Juventus è al centro di mille voci di mercato da tutta Europa.che vorrebbe prendere al suo posto Arthur, pallino sia di Paratici che di Sarri. Il brasiliano però fa ancora muro e al suo posto il Barcellona avrebbe offerto sia Rakitic che Arturo Vidal. Cercato anche dall'Inter. Pjanic ha già un accordo con il Barcellona da 8 milioni di euro per i prossimi 4 anni ma la destinazione Nou Camp non è l'unica.Dall'Inghilterra e dalla Francia rimbalzano altre voci di mercato, con sempre il bianconero al centro. Dal The Guardian si parla di contatti tra Juve e Chelsea per lo scambio tra Pjanic e Jorginho , anche lui vero pallino del tecnico Maurizio Sarri.Il Barça sarebbe davanti a tutti ma Pjanic, dicono in Francia, non è indifferente all'interesse del club francese che può mettere sul piatto Paredes, già in orbita Juve lo scorso gennaio.