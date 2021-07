Tra il 2012 e il 2016 la Juventus ha avuto in rosa un giocatore che non era un campionissimo ma che ha sempre svolto con umiltà diversi ruoli, affidabile quando chiamato in causa, stimato per questo da allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Parliamo ovviamente di Simone Padoin, che oggi è andato a trovare proprio Allegri e i giocatori della Juve attualmente impegnati nei primi giorni di ritiro estivo alla Continassa.

Qui le foto pubblicate dalla Juve: