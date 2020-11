2









Il terzino sinistro è un nervo scoperto del mercato juventino, con quel nome mai arrivato e quella promozione di Frabotta per coprire il buco in organico alle spalle di Alex Sandro. Ma c'è ora un nome che circola in orbita bianconera, ma non solo. È quello di Mendes. Ed è un "doppio Mendes". Come riporta Calciomercato.com infatti, Paratici sta seguendo il 18enne Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, il cui procuratore è Jorge Mendes. Lo stesso di Ronaldo. Il super-agente sta parlando del suo giovane assistito sia con la Juve che con Manchester United e Real Madrid.