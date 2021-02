Già nella gara di andata Merih Demiral era stato tra i giocatori più citati dai tifosi della Juve, nei post sui social in cui si esaltava la vittoria per 2-1 sull'Inter, ma dopo il ritorno di ieri sera all'Allianz Stadium il turco può dirsi entrato a pieno titolo nel gotha degli idoli assoluti dei sostenitori bianconeri. Lui e Matthijs De Ligt contro Lukaku e compagni hanno formato un muro invalicabile, e sarà difficile accettare di vederli in panchina già domenica prossima contro il Napoli a favore dei cosiddetti "titolari". Del resto se Chiellini resta un totem indiscusso, altrettanto non si può dire di Bonucci, spesso contestato dal tifo…