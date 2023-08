Tutti in piedi per. Sì, letteralmente. Tutti i presenti sulla panchina delladurante l'amichevole in famiglia - compresi i membri dello staff di Massimiliano Allegri come Francesco Magnanelli e Simone Padoin - si sono alzati di scatto per esultare al gol del giovane brasiliano, un'ottima notizia per lui che è stato costretto a rimanere ai box per oltre un anno a causa di un brutto infortunio. Con le sue giocate il classe 2002 ha fatto esaltare anche i tifosi bianconeri all'Allianz Stadium, che ora sperano davvero di poterlo vedere in campo con costanza.