Turni di riposo, turni di riposo ovunque. La Juventus mercoledì sera affronterà la Spal per i quarti di finale di Coppa Italia. Primo obiettivo: non trascinarla oltre, come accaduto al Genoa. Secondo obiettivo: lanciare giovani e dare una chance importante a chi sta lavorando nell'ombra. Ovviamente, vincere è sottinteso, e Pirlo sa bene come anche la coppa sia un obiettivo bello, importante, concreto. Si è visto con la Supercoppa: vincere dà una scarica di adrenalina incredibile.



CHI RIPOSA - Dunque, chi gioca? Si fa prima a dire chi sta fuori. Di sicuro, tra i pali, tornerà Gigi Buffon e quindi Szczesny salterà il turno. Chiellini e Bonucci approfitteranno volentieri del riposo dopo tante partite consecutive. Stessa storia per Cuadrado, così come per Arthur e Bentancur. Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, no: Cristiano Ronaldo verosimilmente non giocherà contro il club di Ferrara. I GIOVANI - Giocherà invece De Ligt, appena rientrato dal periodo di positività al Covid, e al suo fianco ci sarà il giovane Dragusin in difesa. Il rumeno, classe 2002, aveva già disputato la gara con il Genoa e ha inoltre debuttato in campionato e Champions League. Non è dunque un volto nuovissimo, non come Alessandro Di Pardo (squalificato con il Genoa) e finora nel gruppo di Pirlo sebbene senza formalmente scendere in campo.