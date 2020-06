De Sciglio ko e Danilo espulso. Prima, Alex Sandro infortunato. La Juventus ha un problema sulla fascia sinistra, dove non ci sono più giocatori disponibili da poter schierare in vista della prossima gara. SI va verso una soluzione d'emergenza: Matuidi arretrato di qualche metro da termino con Cuadrado sulla fascia opposta. Il centrocampista francese aveva già giocato in questo ruolo ma sempre dalla parte destra; ora, senza tre terzini di ruolo, verrà schierato a sinistra.