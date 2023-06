Un pranzo di mercato, in una Milano che già freme per la prossima stagione. Oggi è andato in scena intanto un incontro tra Massimilianoe il direttore sportivo, per programmare e per capire i piani futuri della Juventus. Due certezze, intanto: Allegri è pienamente nel progetto bianconero, a prescindere dai discorsi fatti e dalle offerte recapitate dall'Arabia Saudita. Poi l'allestimento della squadra: l'occhio principale sarà tenuto sui conti, e prima di chiudere certe storie si proverà ancora. Vedi Milik e Rabiot. Ma non Cuadrado.