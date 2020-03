10









Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono solo tre i giocatori della Juventus risultati positivi al coronavirus, dopo che sono stati svolti i tamponi. Risultati alla mano, quindi, ci sono solo Daniele Rugani, il primo caso in Serie A, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, che ha annunciato ieri sera la sua positività e quella della compagna Oriana Sabatini.



La Juventus, dopo il caso Rugani, ha disposto il test per tutti i membri della rosa, mentre 121 dipendenti - giocatori inclusi - si sono sottoposti all'isolamento volontario. Con le negatività ufficiali, infatti, è stato possibile per Higuain, Pjanic, Douglas Costa e Khedira lasciare l'Italia. Anche Cristiano Ronaldo ha svolto il test a Madeira, che è risultato - ovviamente - negativo.