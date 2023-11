DaSTATO DI FORMADopo i successi contro Frosinone e Genoa in campionato, il Cagliari potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (con Leonardo Semplici alla guida, contro Parma, Udinese e Roma in quel caso).A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti del Cagliari in Serie A (nove, al pari di Bologna e Roma), nello stesso periodo, però, la Juventus è l’unica a non aver subito gol.Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da calciatori subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro (doppietta di Pavoletti e gol di Viola e Zappa). Solo il Napoli (sette) ha infatti segnato più reti con giocatori entrati a gara in corso rispetto al Cagliari (sei) in questa Serie A.Il Cagliari è una delle tre squadre, con Inter e Milan, a non aver ancora subito un gol di testa in questo campionato, nonostante con la Salernitana sia una delle due squadre ad aver concesso più reti nella competizione (22) ed è una delle quattro squadre, con Empoli, Salernitana e Udinese, a non aver ancora segnato un gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.FOCUS SU...Solo Lautaro Martínez (quattro) ha realizzato più reti da subentrato di Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola in questa Serie A (due, al pari di Matteo Politano).Tra i giocatori che hanno realizzato almeno 50 gol in Serie A nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05), Leonardo Pavoletti è quello che in percentuale ha realizzato più gol nel secondo tempo (71%, 44/62) – nello stesso periodo, e prendendo in considerazione gli stessi giocatori, è anche quello che in percentuale ha segnato più reti di testa (48%, 30/62).Andrea Petagna (48) è vicino a realizzare 50 gol in Serie A; inoltre, l’attaccante italiano è ancora a secco di reti con la maglia dei sardi nel massimo campionato – l’ultima risale a quella con il Monza nella gara contro l’Atalanta, lo scorso 4 giugno.Nell’ultima giornata di campionato Gabriele Zappa ha segnato il suo primo gol in Serie A alla presenza numero 70, l'ultimo difensore italiano dei sardi a segnare nel torneo era stato Giorgio Altare l'8 maggio 2022 vs Salernitana – invece l’ultimo difensore del Cagliari a segnare per due gare di fila nella competizione è stato Danilo Avelar nel 2014, l’ultimo pari ruolo italiano Giuseppe Pancaro nel 1996.Gaetano Oristanio ha partecipato a due reti nelle ultime due presenze di Serie A (una rete, un assist) dopo che nelle precedenti otto era rimasto a secco.Tra i giocatori con almeno tre gol in questo campionato di Serie A, solamente Matías Soulé (15/04/2003) è più giovane di Zito Luvumbo (09/03/2002) – due delle sue tre reti realizzate in questa stagione sono arrivate in trasferta.Alessandro Di Pardo ha collezionato quattro partite con la maglia della Juventus nella stagione 2020/21.Tommaso Augello ha giocato otto partite contro la Juventus in Serie A, contro nessuna squadra ha disputato più incontri (otto anche contro Udinese e Milan); contro i bianconeri ha collezionato solo un pareggio, ma ha segnato il suo ultimo gol nella competizione (12 marzo 2023 con la maglia della Sampdoria).Nicolas Viola ha realizzato due gol in questo campionato, solo nel 2020/2021 ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (cinque col Benevento) – inoltre il giocatore del Cagliari ha preso parte ad almeno un gol in tre partite di fila (due gol, un assist) per la seconda volta in Serie A, la prima nell'aprile 2021 con la maglia del Benevento.La Juventus è la squadra contro cui Gianluca Lapadula ha disputato più gare in Serie A (sei), tra quelle contro cui non ha ancora né segnato né fornito un assist vincente.Le tre presenze di Marco Mancosu in questo campionato sono tutte arrivate dal 22 ottobre in avanti; nel periodo ha partecipato a otto conclusioni del Cagliari (sei tiri, due occasioni create), nessun giocatore dei sardi conta più partecipazioni tra quelli che non hanno collezionato né un gol né un assist.Antoine Makoumbou è rimasto in campo 984 minuti in questo campionato, più di ogni altro giocatore del Cagliari.Alberto Dossena ha recuperato 83 palloni in questo campionato, più di ogni altro difensore, mentre tra i giocatori di movimento ha fatto meglio solamente Ylber Ramadani (87) – il giocatore rossoblù è primo anche per respinte difensive di testa (30).