La Juventus in questi giorni ha svelato tutti i contenuti promozionali per il Natale, dal merchandising al video a tutta una serie di altre iniziative che permetteranno ai tifosi bianconeri di vivere un'esperienza natalizia quasi in simbiosi con la squadra del cuore.

Qui di seguito la Juve, attraverso i propri canali ufficiali, ci porta dietro le quinte del suo Natale: