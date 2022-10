Dal sito dellaUn fine settimana, quello che sta volgendo al termine, che ha visto in campo impegnate in gare ufficiali l'Under 16 di Mister Rivalta e l'Under 15 di Mister Benesperi.Entrambe le squadre hanno affrontato i pari età del Como e hanno portato a casa rispettivamente un pareggio e una vittoria.Turno di riposo, invece, per l'Under 17 di Mister Panzanaro.Successo in amichevole (4-2) sul Freedom F.C. per la Primavera Femminile di Coach Piccini non impegnata in campionato in questo week-end.UNDER 16 MASCHILEPareggio per 1-1 nel primo match casalingo della nuova stagione. A Vinovo la squadra di Mister Rivalta non va oltre il pari con il Como. Vantaggio bianconero firmato da Omoruyi, ma non basta. Poco dopo la mezz'ora della ripresa arriva il gol dei lombardi con Carrozza, subentrato dalla panchina.Finisce così il match valevole per la seconda giornata di campionato. Juve che rimane imbattuta e sale a quota 4 punti.UNDER 15 MASCHILEVittoria di misura per l'Under 15 di Mister Benesperi che supera 1-0 i pari età del Como, con i quali si trovava appaiata in classifica dopo la prima giornata. Decisiva la rete di Suazo nel finale di match.Sei punti per i bianconeri dopo le prime due giornate di campionato e secondo clean sheet consecutivo.