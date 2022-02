Dal sito ufficiale della Juventus:



Si è chiusa un'altra bella domenica per le nostre Giovanili impegnate in campo. Hanno ottenuto, infatti, due importanti vittorie sia l'Under 19 Femminile di Coach Piccini che l'Under 17 Maschile di Mister Pedone.



UNDER 19 FEMMINILE



Continua a vele spiegate l'ottimo percorso della Primavera Femminile che mantiene la testa della classifica imponendosi 1-4, in trasferta, sul campo delle pari età del Cittadella. Al "Campo Sportivo Tombolo" l'avvio delle bianconere è strepitoso: dopo appena un minuto sbloccano il risultato con la rete di Moretti. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere e al minuto 8 il punteggio è sull1-1 con il pareggio di Martinuzzi. Sul finale di prima frazione Arcangeli riporta avanti la Juve e nella ripresa un'altra rete di Moretti e una di Ferrari chiudono definitivamente il match permettendo alla squadra allenata da Coach Piccini di tornare a Torino con altri tre punti e soprattutto con l'undicesima vittoria in dodici gare disputate. Disponibile, di seguito, il tabellino del match.



UNDER 17 MASCHILE



La squadra di Mister Pedone domina in lungo e in largo contro i pari età dello Spezia e allo Stadio "Bruno Ferdeghini" si impone 0-4 segnando due gol per tempo. Apre le marcature Firman dopo un quarto d'ora. Il raddoppio porta la firma di Nonge Boende, freschissimo di esordio in Under 19 nella gara interna contro la Fiorentina. Nella ripresa le reti di Anghelè e Ghirardello chiudono definitivamente i conti. Un'altra bella vittoria dopo il 2-0 della scorsa settimana contro il Pisa. Di seguito il tabellino dell'incontro.



UNDER 16 MASCHILE E UNDER 15 MASCHILE



In settimana, mercoledì 9 febbraio, successi esterni per le squadre di Mister Panzanaro e Mister Benesperi, entrambe contro i pari età dell'Alessandria, rispettivamente per 0-1 e 0-3. Per l'Under 16 ha deciso l'incontro Biliboc. Bellino, Merola e Zingone, invece, a segno nel tris dell'Under 15.