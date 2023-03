Dal sito dellaFine settimana a metà per il calendario delle giovanili bianconere, vediamo nel dettaglio.MASCHILIFerme la Under 15 e la Under 16, ieri in amichevole contro il Milan, ferma anche la Primavera. Unico impegno agonistico per la 17, che a Vinovo ha battuto la Sampdoria per 1-0, con rete proprio nel finale, di Ventre al 43' della ripresa.FEMMINILIAnche per le giovanili femminili domenica di stop per l'Under 19, bene la 17 di Mister Scrofani che batte in trasferta il Genoa con il netto punteggio di 1-7. Le reti juventine di Copell, autrice di un poker, Massa Boa, doppietta, e Boveri.