Dal sito dellaUNDER 19 FEMMINILELa Primavera allenata da Coach Piccini, proprio come la Prima Squadra femminile, vince in rimonta contro le pari età del Sassuolo. Tre a due per le bianconere al "Dino Marola" di Vinovo, al termine di un match davvero combattuto. Alle due reti di vantaggio neroverdi, firmate da Rufolo e Perselli rispettivamente al minuto 5 e al minuto 9 della prima frazione, hanno risposto Nava, Berveglieri (subentrata a gara in corso) e Moretti. Ed è proprio la rete di quest'ultima quella del sorpasso. Con questa vittoria le bianconere salgono a quota 16 punti in classifica, dopo sette giornate disputate.UNDER 17 FEMMINILELa squadra di Mister Scrofani vince ampiamente contro il Freedom la sua partita di campionato, a livello regionale. Tante le giocatrici andate a segno: Bertora, Casella, Corda, Ferraresi, Gallina, Perfetti e Xhumaqi.UNDER 17 MASCHILETre punti importanti per la squadra di Mister Panzanaro, ottenuti su un campo difficile come quello della Sampdoria. I bianconeri si impongono 0-2 in Liguria grazie ai gol di Biliboc e Pugno, segnati rispettivamente uno nel primo tempo e uno nella seconda frazione. Con questa vittoria i nostri ragazzi salgono a quota 20 punti, dopo nove gare giocate, e inanellano la terza vittoria consecutiva.UNDER 16 MASCHILELa squadra allenata da Mister Rivalta chiude questo fine settimana con una sconfitta interna. Il Monza passa 1-3 a Vinovo, allo Juventus Training Center. Con questo risultato i bianconeri rimangono fermi a quota 11 punti in classifica e vengono raggiunti proprio dalla formazione biancorossa.UNDER 15 FEMMINILENetto successo, in campionato, per la formazione guidata da Mister Vood contro le pari età del Bulè Bellinzago. A segno per le bianconere Basciu, Bertoglio, Coppelli, Demarchi, Demuru e Piccardi.UNDER 15 MASCHILEPari e patta tra la squadra allenata da Mister Benesperi e i pari età del Monza. Una sfida che si preannunciava combattuta, dal momento che le due squadre erano divise in classifica da un solo punto dopo le prime sei giornate (13 punti per i bianconeri, 12 punti per i lombardi). A Vinovo, allo Juventus Training Center, il match termina 2-2 con il doppio vantaggio della Juventus al termine della prima frazione grazie alle reti di Borasio e Bracco e con la conseguente rimonta dei biancorossi maturata nella ripresa con la doppietta di Borasio, subentrato dalla panchina.