Domenica piovosa, ma vincente per la Primavera femminile bianconera. La squadra di Coach Piccini supera, tra le mura amiche dello Stadio “Walter Righi” di Borgaro, con un netto 6-1 il Como e si porta a quota 15 punti, su 18 disponibili. Quarta vittoria consecutiva per la Juve che ha il merito di aver incanalato il match nella direzione desiderata sin dal primo tempo, chiuso in vantaggio 4-0 grazie alle reti di Nava, Beccari e alla doppietta di Arcangeli. A inizio ripresa c’è gloria ancora per Beccari (doppietta anche per lei). Il Como accorcia, poi, le distanze con Pedron per provare a rendere meno amaro il parziale, ma a chiudere i conti ci pensa Moretti, subentrata a gara in corso, per il definitivo 6-1. Di seguito il tabellino dell’incontro.Non arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Mister Pedone. I bianconeri escono senza punti dalla trasferta emiliana, dopo una partita davvero sfortunata. Al Mapei Training Center il Sassuolo si impone 2-1 dopo una partita ricca di emozioni, tutte concentrate nella ripresa. Dopo l’equilibrio e lo 0-0 della prima frazione, nel secondo tempo i neroverdi passano avanti con il gol di Leone. Passano meno di dieci minuti e la Juve reagisce trovando il pari con Anghelè. Al 36’ arriva l’episodio chiave che, probabilmente, avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro: Nonge Boende si presenta dal dischetto per portare avanti i bianconeri, ma fallisce il calcio di rigore. Purtroppo, poi, come spesso accade da un gol sbagliato ne arriva uno subìto e così succede. Il Sassuolo torna avanti nel punteggio grazie a Moriano che fissa il punteggio sul 2-1, risultato che durerà fino al triplice fischio. Qui sotto il tabellino del match.Pareggio interno per 1-1 dell’Under 16 allenata da Mister Panzanaro. Nel match valevole per la sesta giornata di campionato, i bianconeri agguantano sul finale i pari età del Cagliari. Decisiva, al minuto 45 della ripresa, la rete di Scienza, subentrato dalla panchina al 10’ del secondo tempo. Sardi avanti al quarto d’ora della ripresa con Grandu. Con la gara di oggi la Juve ottiene il suo quinto risultato utile stagionale. Disponibile qui sotto il tabellino dell’incontro.Dopo due settimane di stop, torna in campo l’Under 15 di Mister Benesperi. Il pomeriggio dei bianconeri, però, non si chiude come avrebbero voluto. Il Cagliari, infatti, passa 1-0 al Training Center di Vinovo con il gol segnato da Pierangeli al 26’ del secondo tempo. Disponibile il tabellino del match.