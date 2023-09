Da Juventus.com:Scopriamo insieme come si sono comportate le nostre squadre giovanili al termine di questo fine settimana di settembre!PRIMAVERA FEMMINILE:Prima di campionato per le ragazze di Mister Scarpa e inizio con vittoria. Vittoria per 2-0 sul Sassuolo, con tabellino aperto da Gallina al 46' del primo tempo e chiuso, nella ripresa, dal raddoppio al quarto d'ora di Moretti, brava a sfruttare l'assist di Gallo.UNDER 17 FEMMINILE:Successo contro la Roma nel torneo Nazionale Pre-Season. Due a uno a Garino contro le giallorosse, con gol di Volpini e Copelli, rispettivamente al quinto e al ventiquattresimo del primo tempoUNDER 15 FEMMINILETorneo pre season anche per le ragazze di Mister Vood, che battono il Sassuolo per 6-2. Le reti: tripletta di Campi, doppietta di Abbondanza e gol di Grigolo.UNDER 17 MASCHILE:Prima vittoria stagionale a Vinovo per i ragazzi di Mister Rivalta: un convincente 2-0 ai danni della Reggiana, con reti di Leone al 39' del primo tempo e Bibishkov al 35' della ripresa.