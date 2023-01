Dal sito dellaUn altro week-end si è chiuso.Scopriamo insieme come si sono comportate le nostre squadre giovanili!PRIMAVERA FEMMINILE: VITTORIA IN TRASFERTASuccesso prezioso della squadra allenata da Coach Silvia Piccini che sul campo del Tavagnacco si è imposta 4-1 con le reti di Mounecif, Gallina nella prima frazione e la doppietta di Sardo nella ripresa. Un successo che porta le bianconere in testa alla classifica a quota 31 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla Roma. Giallorosse, però, che devono recuperare la sfida contro il San Marino Academy.UNDER 17 MASCHILE: PARI E PATTAFinisce 2-2 il match tra Genoa e Juventus valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. Liguri due volte avanti, con Carbone e Romano (su rigore quest'ultimo), e due volte raggiunta dai bianconeri con Crapisto prima e Pugno poi. Un punto che permette ai bianconeri di portare avanti la striscia di imbattibilità. La squadra di Mister Panzanaro, prima di questo pareggio, aveva inanellato una serie di tre vittorie consecutive.UNDER 16 MASCHILE: SUCCESSO DI MISURAUna doppietta di Merola e una rete di Russo regalano tre punti d'oro alla squadra allenata da Mister Rivalta che sale a quota 18 punti in classifica dopo undici giornate. Finisce, dunque, 2-3 per i bianconeri sul campo del Como una gara dalle mille emozioni, in bilico fino al triplice fischio. Ora si pensa alla partita casalinga contro il Cagliari.UNDER 15 FEMMINILESuccesso di misura della squadra allenata da Mister Vood nel campionato regionale Under 17 femminile contro l'Accademia Torino. Un successo maturato grazie alle reti di Berbotto, Bertero e a un'autorete delle avversarie.UNDER 15 MASCHILE: TRIS SUL COMOPomeriggio felice per l'Under 15 di Mister Benesperi che supera in trasferta il Como con un netto 3-0. Samb, Suazo e Kaba i marcatori bianconeri che regalano un successo prezioso alla Juventus che rinforza la seconda posizione e si porta a tre sole lunghezze dalla capolista Genoa. I liguri rimangono a quota 26 punti, sconfitti 1-0 nel derby contro la Sampdoria.