In questo fine settimana (18-19 febbraio) sono state soltanto due le gare ufficiali delle nostre squadre del Settore Giovanile.UNDER 17 MASCHILE: PARI IN TOSCANAFinisce 1-1 la sfida in terra toscana tra l'Under 17 di Piero Panzanaro e i pari età del Pisa. Il match, valevole per la settima giornata del girone di ritorno, ha visto i bianconeri passare in vantaggio grazie alla rete di Piccinin, servito da Biliboc, in chiusura di prima frazione. In avvio ripresa, poi, i padroni di casa sono stati molto abili a trovare il pareggio al 1' il gol del definitivo 1-1. Nella gara di andata, a Vinovo, la Juventus si impose 7-0. Con questo punto guadagnato l'Under 17 sale a quota 41 punti dopo 18 partite disputate.UNDER 15 FEMMINILE: 1-1 SUL CAMPO DELL'INTERPari e patta sul campo delle pari età dell'Inter per l'Under 15 di Luca Vood nella gara d'esordio alla fase interregionale. Al vantaggio iniziale delle nerazzurre, arrivato nella prima frazione, ha risposto nel secondo tempo Bertoglio per il definitivo 1-1. Si ricorda che le bianconere hanno chiuso il girone regionale al primo posto a punteggio pieno totalizzando 48 punti in 16 partite giocate.