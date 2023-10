Da Juventus.com:UNDER 17 MASCHILETris bianconero contro la Sampdoria a Bogliasco. La Juve corsara vince con un netto 0-3 che porta le firme di Bellino al 37' del primo tempo, ancora di Bellino per la doppietta personale all'8' della ripresa e poi in chiusura di partita, al 44' del secondo tempo, di Russo.UNDER 16 MASCHILEAnche la 16 torna da una trasferta con uno 0-3: nel primo tempo reti di Samb e Pomoni, risultato messo al sicuro nella ripresa ancora da Samb.UNDER 15 MASCHILEVittoria in trasferta per l'Under 15 che a Modena supera - ancora - con un netto 0-3 i padroni di casa. I gol: nel primo tempo a segno Paonessa al 14' e Corigliano al 28', nella ripresa la chiude Acrocetti al 17'.BENE LE NAZIONALI UNDER 19 FEMMINILE!Sabato la Nazionale Azzurra U19 (convocate Mustafic, Gallo, Bellagente, Moretti) ha battuto 3-0 l'Irlanda del Nord, accedendo alla seconda fase di qualificazione all'Europeo. Adesso le attende la sfida del 31 ottobre, contro la Francia, a Colomiers. In palio ci sarà la testa del girone di qualificazione.UNDER 17 FEMMINILEFerma la Primavera femminile, in campo l'Under 17, contro Vinovo Sport Events. Vittoria per 2-1, reti di Copelli e Perfetti.UNDER 15 FEMMINILEDomenica 29 non si è giocata la sfida con il Moncalieri per il gruppo di Mister Vaccariello. Hanno giocato invece le ragazze di Mister Vood, sabato 28, battendo a Garino il Chieri maschile Under 13. Tre i gol bianconeri, di Grigolo, Campi e Pozzo per il 3-1 finale.