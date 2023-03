Dal sito dellaUNDER 19 FEMMINILESconfitta un po' a sorpresa per la Primavera femminile di Coach Silvia Piccini che cade sul campo del Sassuolo. Passano, dunque, le neroverdi 1-0 con la firma di Guglielmi intorno alla metà del secondo tempo.UNDER 16 MASCHILEPari e patta tra la squadra allenata da Mister Rivalta e l'Under 16 del Genoa. Sosna porta avanti i bianconeri dopo appena tre giri di orologio, ma non manca la reazione dei liguri che sul finale di prima frazione trovano il pari grazie alla rete di Ndulue.UNDER 15 MASCHILEVittoria di misura, per 1-0, dell'Under 15 di Mister Benesperi anche in questo caso con i pari età del Genoa. Vale tre punti il gol di Samb in apertura di ripresa, al quinto minuto di gioco.