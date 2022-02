3









Cinque casi. Tutti più o meno spinosi, con Paulo Dybala chiaramente immagine e simbolo, comunque copertina. Parliamo ovviamente dei casi legati ai rinnovi. Tuttosport avvisa: può succedere di tutto, anche che alla fine il dieci argentino accetti la corte dell'Inter. Resta difficile, ma "impossibili" sono certamente altre cose e altre situazioni.



Poi Bernardeschi, Cuadrado, quindi ancora De Sciglio e Mattia Perin. Se prima i rinnovi potevano sembrare più difficili, ora avanza l'ipotesi che i bianconeri possano trattenere tutti. Effetto Vlahovic? Anche. Di sicuro, l'opzione Juve è più attraente e pure un prolungamento al ribasso può esser visto come una situazione possibile. I tempi sono cambiati, più o meno per tutti. A non cambiare sono le aspettative del club.



Leggi nella gallery dedicata le situazioni relative ai rinnovi di contratto riportate dall'edizione odierna di Tuttosport.