C'è chi sarà in Italia e potrà allenarsi venerdì pomeriggio, chi arriverà a sabato inoltrato. I viaggi di rientro dei sudamericani hanno destato scalpore e portato alla nascita di parecchi disagi.Ogni nazionale ha stilato un piano, ma alla fine ha preso il sopravvento la decisione dei giocatori. Come per l'Arrgentina: alle 20.30, ora locale, Argentina-Bolivia sarà l'ultimo match della settimana dell'Albiceleste. La gara terminerà intorno alle 3 del venerdì in Europa. Tutti i giocatori faranno rientro a Madrid, poi la truppa si sparpaglierà. Dybala proseguirà per Torino e potrà nuovamente partire con la squadra domani pomeriggio.A Barranquilla, Colombia, ultima sfida tra i Cafeteros e il Cile. Per risolvere la questione a monte, è stato organizzato un volo privato da Barranquilla a Parigi, dove i giocatori dovrebbero rientrare tra le 14 e le 15 di domani. I brasiliani partiranno invece da Recife per arrivare a San Paolo, quindi Parigi e poi Torino. Non riusciranno a tornare: saranno in Italia sabato pomeriggio, e salteranno Napoli-Juve.