L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui guadagni che la Juventus ha racimolato nel corso di questa edizione della Champions League: “Ma quanto ha fruttato il cammino europeo fin qui? L’edizione in corso, 2020-21, ha già garantito al club bianconero 67,4 milioni. Così composti: 14,5 milioni derivano dal bonus di partecipazione alla fase a gironi che la Uefa garantisce alle trentadue squadre protagoniste, 29,9 milioni provengono dal ranking storico e 13,5 milioni provengono dai bonus legati ai risultati. La Juve ha chiuso al primo posto il proprio gruppo, vincendo cinque delle sei gare disputate. Ogni vittoria vale 2,7 milioni, in tutto appunto 13,5 milioni. E poi ci sono i 9,5 milioni ottenuti come fee di qualificazione agli ottavi. Il totale è di 67,4 milioni, cui bisognerà aggiungere il market pool, ulteriore voce di ricavo che però è ancora da stabilire in quanto legata al valore di ogni club nel mercato televisivo di ciascun paese e al numero di partite che la singola società disputa nella competizione. Nel 2019/20, pur con l’eliminazione choc con il Lione, la Juve ha incassato complessivamente 86,6 milioni”.