Dal sito ufficiale della Juventus: "Il 22 febbraio contro la SPAL, Cristiano Ronaldo diventa uno dei soli tre giocatori nella storia della Serie A ad aver segnato in 11 presenze consecutive nello stesso campionato, insieme a Gabriel Omar Batistuta nel 1994/95 e Fabio Quagliarella nel 2018/19. Il 20 luglio, Cristiano diventa il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. Il 2 dicembre contro la Dynamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 750° gol tra club e Nazionale maggiore. Contro il Genoa il 13 dicembre 2020, Cristiano Ronaldo ha disputato la sua 100ª presenza con la Juventus (all comps). Nella storia della Juventus solo due giocatori hanno segnato più gol del portoghese (79) nelle prime 100 gare in bianconero in tutte le competizioni: Omar Sivori (84) e Felice Borel (80). Nella stessa partita diventa il primo giocatore a raggiungere i 400 successi nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Ancora: Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020 - solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950). e nessun giocatore ha segnato più gol su azione di lui (17) in Serie A nel 2020".