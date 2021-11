"Felici per la vittoria sulla Fiorentina, ma molto arrabbiati per tutti i punti lasciati per strada"Questo il concetto ripetuto alla follia da Max Allegri ieri sera, una sorta di sfogo liberatorio, una degustazione agrodolce dei 3 punti ottenuti in extremis contro la Fiorentina.E quanto hanno pesato, questi punti! A partire dallaalla prima giornata: un doppio errore di Szczesny che aveva fatto pensare a un risultato episodico ed estemporaneo, dovuto a pecche di un singolo e non a un impianto di squadra ancora precario.E invece, a mettere in chiaro le cose, logriffato Mancuso.Seguono una sconfitta e un pareggio contro le due attuali contendenti allo scudetto: in entrambi i casi, però, il rimpianto di essere passati in vantaggio con Morata (unici suoi gol in campionato finora) e diall'Allianz Stadium.Finalmente poi il filotto di 4 vittorie di fila (Spezia, Sampdoria, Torino, Roma) più pareggio con l'Inter che onestamente, per la situazione di classifica e di campo di quel momento, è stato un punto prezioso.Ma poi, la doccia freddissima:Facendo un rapido calcolo, nel quale escludiamo il derby d'Italia: a Udine 2 punti, con l'Empoli 3, col Napoli 3, col Milan 2, 3 sia col Sassuolo che col Verona. In tutto farebbero 16 e dunque 34 totali.Chiaro, sbagliato pensare che fosse "diritto divino" vincerle tutte e che da questa squadra si debba pretendere di fare percorso netto senza alcuna sbavatura.