La Juve domani sera scenderà in campo in Champions all'Allianz Stadium contro il Bayer Leverkusen. Quella di domani sarà la terza sfida ufficiale tra Juve e il Bayer: per ora ha sempre prevalso il fattore campo, con una vittoria bianconera per 4-0 nel novembre 2001 e un successo per i tedeschi nel 2002 per 3-1. La vittoria della Juve arrivò in condizioni particolari: il match fu rinviato per due volte per nebbia, infine si giocò di pomeriggio. Andarono a segno Tudor, Del Piero e Trezeguet.