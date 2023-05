La conseguenza immediata del ridimensionamento è che tutti i pezzi pregiati della rosa sono cedibili; non ci sarebbero prigionieri davanti ad offerte congrue. Come racconta il Corriere dello Sport, il primo pensiero corre a Vlahovic, che piace da più parti, Chelsea in primis, ma pure Manchester United, Bayern Monaco e Psg; poi a Chiesa e a Szczesny. E ancora Rabiot che, senza Champions, sarà praticamente impossibile da trattenere con un rinnovo, e Milik, per il quale è in bilico il riscatto dal Marsiglia per 7 milioni.