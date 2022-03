Dal sito ufficiale della Juventus:



"Vlahovic, capocannoniere in Serie A con 21 reti (al pari di Immobile), lo sarebbe in solitaria senza calci di rigore (16). Dusan è anche primo per tiri totali, 95, e primo per tiri nello specchio, 47, condividendo anche questa speciale classifica con Immobile".