Massimiliano Allegri è pronto a tornare alla Juventus. Può farlo già da oggi e riprendere da quei 5 favolosi anni bianconeri, dal 2014 al 2019. Allegri nella sua prima avventura ha allenato la Juve per 271 partite con 191 vittorie, 41 pareggi e 39 sconfitte, con un totale di 524 gol fatti e 208 subiti. Media punti complessiva, fra tutte le competizioni, di 2.2 a partita. E poi? 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Undici titoli e 2 finali di Champions League, poi perse.



Allegri è anche il migliore in Serie A per vittorie. Lo riporta Opta:



"75% - Massimiliano #Allegri è l'allenatore della #Juventus con la miglior percentuale di vittorie in #SerieA (75%: 142V, 28N, 20P). Amarcord".