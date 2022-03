Solidità e resistenza. C'è da prendere il buono di ciò che arriva dalle vittorie della Juventus, dunque i punti in classifica accumulati dalla quinta giornata in poi, che proietterebbero i bianconeri più avanti di tutti. La Juventus, questa Juventus, è migliorata però in un aspetto fondamentale: la difesa. Spesso bassa, che non ha paura nel lasciare la palla, ma allo stesso tempo riesce a essere solida, forte, imperforabile.



IL LAVORO DI TUTTI - Allegri ha lavorato su una Juve che difende con tutti gli effettivi. La squadra riesce ora a lavorare assieme: anche Vlahovic aiuta nella pressione, Morata è diventato fondamentale nel suo allargarsi e nel suo aiutare la squadra. Si aspetta l'avversario, si riparte con decisione e ci si appoggia a Dusan, pulitore di palle sporche per eccellenza, in grado pure di far gol. E di farne tanti.



GUIDA DE LIGT - Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'immagine simbolo è quella di De Ligt: con gli infortuni di Bonucci e Chiellini, Matthijs si è preso la difesa e sta giocando la sua stagione migliore. Il salto di qualità è netto. E anche così si spiega questo dato: in quattro mesi, gli ultimi, la Juve è seconda in Europa anche per tiri in porta concessi, prima per partite senza subire gol. Per una volta, non si pensa al gioco.