Come racconta il Corriere dello Sport, in difesa, e precisamente al centro, si attendono segnali concreti dal Chelsea o magari da uno dei club di Manchester per: l'offerta giusta, quella a tre cifre, non è ancora arrivata. Con la Juve che la aspetta in tempi non troppo lunghi, dovendo rigirare l'investimento non più per un solo centrale ma almeno per due: da Benoit Badiashile ad Aymeric Laporte, Presnel Kimpembe, Manuel Akanji e Gabriel, senza dimenticare gli intrecci che si osserva dalla finestra come quelli legati a Gleison Bremer o magari a Kalidou Koulibaly.