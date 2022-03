Come racconta Calciomercato.com, la Juve lavora pure al rinnovamento della difesa, l'acquisto di Federico Gatti è stato solo il primo, obiettivo concreto è delineare il post-Alex Sandro con tanti nomi sul taccuino di Federico Cherubini (in pole Owen Wijndal, sotto stretta osservazione anche i vari Renan Lodi, Andrea Cambiaso, Destiny Udogie), anche a destra si cercano profili giovani che possano fare al caso della Juve anche in prospettiva. Non è un mistero che piaccia Stephane Wilfried Singo del Toro, per esempio.