L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul casting della Juventus per l’attacco, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse salutare: “Il sogno è Gabriel Jesus, 24anne attaccante brasiliano non più intoccabile al Manchester City, seguito a ruota da Mauro Icardi del Psg (occhio alla scambio proprio con Cristiano Ronaldo) e dal 21enne Dusan Vlahovic , rivelazione della Fiorentina grazie ai 21 gol realizzati nell’ultimo campionato. In lista figurano anche Arkadiusz Milik (Marsiglia), Andrea Belotti (Torino) e Edin Dzeko (Roma). Quasi tutti nomi difficilmente raggiungibili con Ronaldo ancora bianconero. In caso di permanenza, è più facile che a CR7, Dybala e Morata (resterà un altro anno in prestito dall’Atletico) s’aggiunga una punta Under 23”.