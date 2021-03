Il centro del mondo. Cristiano Ronaldo è naturalmente il centro gravitazionale degli affari bianconeri, sia sul campo che sul mercato. Perché i principali rumors post eliminazione dalla Champions League riguardano proprio lui, CR7, conteso tra la permanenza a Torino, il ritorno a Madrid e altri club di primo livello. Nel frattempo, Fabio Paratici si tiene attivo per puntellare il reparto offensivo della Juventus. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in pole c’è Milik, attualmente al Marsiglia, su cui pende una clausola di 12 milioni di euro per tornare in Italia. In lizza anche Icardi, Depay e Aguero, gli ultimi due a parametro zero.