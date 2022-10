Come racconta Gazzetta, per il ruolo di centrale i bianconeri inseguono un elemento mancino da abbinare a Gleison Bremer e agli altri destri attualmente in rosa. Tra il costoso pallino Gabriel (Arsenal), l’opportunità Ndicka (non rinnova con l’Eintracht Francoforte) e le opzioni Igor (Fiorentina) e Kwior (Spezia, c’è anche il Milan), sono segnalate in salita le quotazioni di Strahinja Pavlovic, 21enne difensore della Serbia di Dusan Vlahovic e del Salisburgo.