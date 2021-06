Il mercato non dorme mai, anche quando il calcio giocato si divide tra due manifestazioni spettacolari come Europei e Copa America. Oltre a Manuel Locatelli, la Juventus cerca anche un altro giocatore, di livello internazionale: stando a quanto riporta Calciomercato.com, Pjanic è un nome caldo, ma non più giovanissimo per questo, nelle ultime ore, sono emersi due diversi profili, ovvero Tielemans del Leicester e Tolisso del Bayern Monaco.