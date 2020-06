La Juventus spera di riuscire a strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Il centrocampista azzurro però, si trova bene nella Capitale e la stessa società giallorossa non sembra intenzionata a cederlo. Infatti, Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha già detto no a parecchie squadre: Tottenham e Manchester United dalla Premier, mentre dall'Italia, ha declinato le avances di Juventus e Inter. I nerazzurri, secondo quanto riporta La Repubblica, avrebbero offerto Radja Nainggolan e soldi per far ritornare Zaniolo a Milano.