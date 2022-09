Di seguito tutti i movimenti di mercato della sessione estiva per quanto riguarda il settore maschile. Da Juventus.com:Matteo ANZOLIN - cessione definitiva al WAC Betriebs (AUT);Randy Nils BANDOLO OBAM - cessione temporanea con opzione-controopzione a Pisa;Michele BESAGGIO – acquisizione temporanea con opzione da Genoa;Matteo Luigi BRUNORI – cessione definitiva a Palermo;Andrea CAMBIASO - acquisizione definitiva da Genoa;Andrea CAMBIASO – cessione temporanea a Bologna;Riccardo CAPELLINI – cessione definitiva a Benevento;Ange Josue CHIBOZO - cessione temporanea con obbligo riscatto Amiens (FRA);Luca CLEMENZA - trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva a Pescara;Luca COCCOLO – cessione definitiva a Cesena;Mattia DEL FAVERO - cessione temporanea a Pro Patria;Matthijs DE LIGT - cessione definitiva al Bayern Munchen (GER);Ferdinando DEL SOLE - cessione temporanea biennale a Potenza;Davide DE MARINO – cessione temporanea con opzione a Pescara;Merih DEMIRAL - esercizio diritto di opzione da parte dell'Atalanta per l’acquisizione definitiva;Wesley David DE OLIVEIRA ANDRADE - cessione definitiva a Cruzeiro (BRA);Koni DE WINTER – cessione temporanea a Empoli;Angel Fabian DI MARIA - tesseramento per svincolo da Federazione francese;Alessandro DI PARDO –cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Cagliari;Radu Matei DRAGUSIN – cessione temporanea con obbligo riscatto a Genoa;Filippo FIUMANO' - cessione temporanea a Montevarchi;Gianluca FRABOTTA – cessione temporanea a Lecce;Paolo GOZZI IWERU – cessione definitiva a Genoa;Albian HAJDARI –cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Lugano (CHE);Franco ISRAEL WIBMER - cessione definitiva a Sporting Clube de Portugal (POR);Grigoris KASTANOS - cessione definitiva a Salernitana;Filip KOSTIC – acquisizione definitiva da Eintracht Frankfurt (GER);Daniel LEO - cessione temporanea a Foggia;Christopher LUNGOYI - cessione temporanea con opzione-controopzione ad Ascoli;Tommaso MANCINI - acquisizione definitiva da Vicenza;Rolando MANDRAGORA – cessione definitiva a Fiorentina;Alejandro Jose MARQUES MENDEZ - cessione temporanea a Estoril Praia (POR);Arkadiusz Krystian MILIK - acquisizione temporanea con opzione da Olympique Marseille (FRA);Alessandro MINELLI - cessione temporanea a Virtus Francavilla;Erasmo MULE’ – cessione temporanea a Catanzaro;Hans NICOLUSSI CAVIGLIA – cessione temporanea a Sudtirol;Martin PALUMBO - acquisizione temporanea con opzione da Udinese;Leandro Daniel PAREDES - acquisizione temporanea con opzione ed obbligo riscatto da Paris Saint-Germain (FRA);Luca PELLEGRINI – cessione temporanea a Eintracht Frankfurt (GER);Clemente PEROTTI - cessione temporanea a Pro Patria;Marko PJACA - cessione temporanea con opzione a Empoli;Paul Labile POGBA - tesseramento per svincolo da Federazione inglese;Arthur Henrique RAMOS DE OLIVEIRA MELO - cessione temporanea con opzione a Liverpool (UK);Aaron James RAMSEY – risoluzione consensuale contratto;Filippo RANOCCHIA - cessione temporanea con opzione-controopzione a Monza;Joel RIBEIRO –cessione definitiva a Lugano (CHE);Nicolò ROVELLA - cessione temporanea a Monza;Kristian SEKULARAC - cessione definitiva a Fulham (UK);Gleison Bremer SILVA NASCIMENTO – acquisizione definitiva da Torino;Elias Sebastian SOLBERG - cessione definitiva a Lillestroem (NOR);Ivano SRDOC - acquisizione definitiva da Rijeka (HRV);Nikita VLASENKO - cessione definitiva da Rijeka (HRV);Giacomo VRIONI - cessione definitiva a New England Revolution (USA);Luca ZANIMACCHIA - cessione temporanea con obbligo riscatto a Cremonese;Kenan YILDIZ - tesseramento per svincolo da Federazione tedesca;Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO - cessione temporanea con opzione a Chelsea (UK)