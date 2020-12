Il giornalista Gianluca Di Marzio, soffermandosi a Sky Sport sul mercato in entrata della Juventus, ha parlato anche di Alvaro Morata: "La scelta di Morata rispetto ad altre, come Dzeko e Suarez, permette a Pirlo di schierare la Juve in più modi: può fare l’esterno, il centravanti, la seconda punta. E in più è molto bravo anche quando subentra, è un giocatore che sa stare nel gruppo e accettare le scelte. La Juventus alla fine lo ha scelto anche per questo motivo, con questa idea in mente da quello che ho saputo".