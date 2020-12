La Juventus, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questo periodo, non segna poco. Ha infatti una media di due gol a partita, come l'anno scorso., dalla Champions League da primi nel girone al poker rifilato al Parma. Cercando di dimenticare la brutta sconfitta con la Fiorentina e ripartire alla grande fra tre giorni contro l'Udinese.