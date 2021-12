Dalle prodezze dialle magie di, dalla prima rete in bianconero diai colpi di testa vincenti di. Ci sono i gol di un intero anno - naturalmente il 2021, ormai prossimo a giungere al termine - nel video pubblicato dallasul suo sito ufficiale, in cui vengono appunto rievocati tutti i "centri" dei bianconeri da gennaio a dicembre, in tutte le competizioni. Ad aprire le danze CR7 con il suo gol all'Udinese (4-1 il risultato finale dello scorso gennaio, firmato anche da Chiesa e Dybala), mentre a chiudere il 2021 è stato, sbloccatosi giusto martedì scorso contro il Cagliari dopo ben 513 giorni di "digiuno". Per visualizzare il filmato CLICCA QUI