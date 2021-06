Non solo Radu Dragusin, nell’affare Locatelli potrebbe rientrare più giovani. Forse due spiega La Gazzetta dello Sport, perché il solo centrale rumeno potrebbe non bastare per colmare il gap tra la quota cash offerta dalla Juve (circa 30 milioni) e la richiesta del Sassuolo (40 milioni). Così, la lista per il regista neroverde si allarga e potrebbe comprendere Rafia, Felix Correia e Da Graca.