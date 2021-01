La Juventus, in sede di mercato, non smette mai di lavorare per il futuro, studiando e monitorando i migliori giovani disponibili sulla piazza. L’operazione Rovella con il Genoa (ancora da ufficializzare) ne è un esempio e l’edizione odierna di Tuttosport ha fatto un punto sui più giovani talenti nel mirino di Fabio Paratici e degli uomini di mercato della Juve. Oltre a Dabo del Nantes, piace De Marino della Pro Vercelli e Pecorino del Catania. Contatti con il Cagliari per Giovannini, monitorati Brjljaca (2004, Spalato) e Kjaergaard (Salisburgo, 2003).