La Juventus si trova in difficoltà, sia di risultati sul campo che per quanto riguarda il bilancio. Per questo continuerà il rinnovamento della rosa, dopo quest'annata "di transizione", con diverse cessioni. A stilare l'elenco dei giocatori bianconeri sul mercato ci pensa Repubblica, che ne individua essenzialmente sei: Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Alex Sandro, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala. A questi si potrebbe aggiungere Cristiano Ronaldo se dovesse trovare un'offerta stimolante altrove. Infine, c'è la situazione legata al possibile ritiro di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini.